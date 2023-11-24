加磅使乜驚？艾兆禮：包裝伯樂可輕鬆應付

「包裝伯樂」周日再戰沙田泥地賽，角逐第4場三班1200米，艾兆禮相信沈集成安排此駒轉戰泥地的策略會續有成效。

「包裝伯樂」上仗於同程勝出，艾兆禮說：「馬兒上仗演出精湛，雖然牠首次在全天候跑道上作賽，但賽前我們其實甚具信心，因為牠的泥閘表現不俗。當然，馬兒曾勝出草地賽，但上仗移師泥地似乎更合發揮，表現相當悅目。雖然馬兒今仗負磅增加，但牠近況出色，相信仍能輕鬆應付。」

另一邊廂，艾道拿盼望周日延續強勢，他將主策「紅運大師」出戰第3場四班1200米泥地賽。「紅運大師」於2021年4月贏得頭馬，其後33戰均無功而返，直至今年10月25日終在艾道拿胯下再嘗勝利滋味。

艾道拿說：「『紅運大師』上仗能再嘗勝果實在可喜，上仗我們預期牠有望重啟勝門，最終能成功奏凱。牠仍保持甚佳狀態，試閘表現良好，我十分期待再次策騎牠上陣。蔡約翰已將馬兒操至理想狀態，而牠也很喜歡跑泥地1200米。雖然今仗須負較重磅，但我認為不會太影響牠的速度。相信牠會出閘迅速，沿途守在領放馬之後，並會再度交出好表現。」