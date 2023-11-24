5磅禮復出已經搭好晒搏殺綫路

鍾易禮周日停賽期滿復出，原本今個月手風極順，由月初中三元以至起孖升格，即使成為5磅仔依然連贏3期，可惜卻被停賽打斷，如今復出必圖重駁勝纜，周日9匹坐騎之中，配合東廐發動攻勢，「綫路之星」覬覦其士盃，再加上「時時稱心」、「美麗宇宙」等近績不俗實力坐騎，師徒攜手當有望再傳捷報。

跑至今期季內第22次賽事，馬季剛好完成四分一，見習騎師鍾易禮累積17W位居騎師成榜第4位，比起上季同期只得4W，成績突飛猛進，即使升格5磅仔，依然熱度不減，就連師傅告東尼亦更加放心委以重任。

正如今次賽事，東廐於第7場重頭戲其士盃兵分三路，鍾易禮獲派再騎「綫路之星」，此駒季內跑過3仗，首兩仗挑戰分級賽，一再有接近表現，上賽返回一班跑樂聲盃，礙於磅重步速形勢未能配合，只輸兩個馬位跑第5名，告仔針對性部署，今次改由鍾易禮減磅出擊，上季騎者為東廐首匹勝出頭馬，正係憑此駒在田草1600米取得，今仗原班人馬再戰同程，當被視為東廐此場爭標主角。

另外，列陣第6場四班1400米草地的「時時稱心」，剛戰同程配鍾易禮跑第2名，直路上為搶位衝刺，與師兄蔡明紹坐騎「電路九號」大力挨碰好幾次，遲遲未能望空下後上不及，今戰只要陣上再無任何擠碰意外，補中機會大。

至於屢敗屢戰名氣自購馬「美麗宇宙」，上場突如其來，於強組二班後上殺入冷腳，如今落班出擊，有望持續低位反彈，在第9場三班1600米草地重響勝鼓。