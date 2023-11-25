【分秒在握】數字化勝負距離有得諗

每年10月份，對日報賽馬從業員而言，都是一個不容易的月份，密密麻麻的轉播賽，混合了一大堆不太熟悉的馬名及騎練名，要做到一絲不苟將正確資訊帶給馬迷，背後其實係花了很多時間及工夫的。在核對資料的過程中，其實又非全無好處，因為起碼有點靈感衝擊。

英國賽馬講究的是經典，有時候一些大賽日，由衣著到行為，由儀式到頒獎，都有一套嚴謹的模式，香港賽馬文化受英國影響至深，這方面當然也受到影響。至於澳洲方面，其實賽制與跑法與香港更接近，因此無論係騎師又或馬匹，適應香港會來得更快。澳洲方面近年在勝負距離上採用數字化，香港沿用英制，馬鼻、短頭、馬頸、半馬位、四分三馬位等，當中其實係有着灰色地帶，例如四分三馬位是0.7馬位還是0.8馬位？若用數字化，由0.1至0.9個馬位，相信大部分人看落會更為清晰，傳統不是不好，但看到更好的制度時，其實也需要思考是否需要作更新。

美麗宇宙補中在望

周日三班1600米草地，相信第9場「美麗宇宙」有力補中，上仗出爭同程只以半身位負於如日方中的「越駿歡欣」而壓倒「桃花雲」，今次強手已去，補中機會甚樂觀。

■長風