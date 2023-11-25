【分分制勝】受催谷即用贏馬配搭 更有慳位優勢！

韋達與希威森上季攜手豪奪16W，無堅不摧的組合，踏入今季忽然失去光環，季內合作31次，只得2亞2季，而連同今次賽事，騎練近5戰都未嘗交收，直到下期谷戰始有「三江飛輪」再合體。希威森搏失的韋廐馬，換人成績確實不差，「揚威四方」、「電氣騎士」易配潘頓及鍾易禮馬上補中，另獲3亞1季成績，今期「創高峰」、「至旺財」及「九五赤兔」由希威森改用其他騎師，隨時又有驚喜。

第1場五班1400米草地，「創高峰」今季兩戰同班同程賽事，於希威森胯下悉數拚敗，雖然兩仗排外檔起步，但早段均能搶佔好位，反映本身前速略勝一般五班對手，可惜季初狀態未算銳利，末段鬥衝時頓處下風。賽後運往從化訓練，11月18日與退役馬拍跳，末段快衝22秒8，乃今季操得最快一課，「創高峰」沿欄跑來充滿角逐興趣，火力十足，最終佔先而回，反應理想。

「創高峰」狀態明顯已受到催谷，今次再攻強項田草1400米，卻飛起希威森，起用上季贏過、最合拍的霍宏聲，當然更具把握。有運地抽排1檔，可採取贏馬時的前領跑法，若其他對手比牠更快，亦可留守黃金包廂位置，總之所處形勢都相當有利。而事實上，翻查最近4場五班賽成績，勝出頭馬悉數排1至3檔起步，水鬥水場合，慳位很重要。

■明治朗