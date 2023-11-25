【練馬師王】11駒全配洋將 又係郁手時候

上期跑馬地「練馬師王」，方嘉柏繼續發揮主場本色，以1冠2亞1季勝出，今季4次封王均在谷中取得，鎖定搏殺場地，今期移師沙田上演，機會自然秤低多少。另邊廂，蔡約翰於上次日賽四喜臨門，季內首勝「練馬師王」，今次又派11駒列陣，全數交予外籍大師傅操刀，擺明車馬再郁手。

搶先亮相為第2場「氣勢」，也是麥道朗今個客串期的首匹坐騎。此匹3歲馬早前一出即勝，盡顯高質表現。賽後運上從化訓練，期間更參與草閘考驗，最特別是蔡廐新任殺手艾道拿專程北上代操，受高度重視，結果馬兒一放到底掄元，走勢強而有力，贏完狀態更進一步，可望連捷兼為馬房貢獻12分，因此投注蔡約翰的「練馬師王」時，最適宜第2場開跑前落注。

蔡廐另一匹新勝馬「紅運大師」則再由艾道拿掛帥，7歲馬今季兩戰1冠1亞，難得狀態回勇，不會貿貿然放軟手腳，續排內檔，有利爭取連捷；至於同主的「紅運帝王」，最近3次配潘頓均成功報捷，人馬非常合拍，今次騎者再度垂青，又屆求功時候，以往蔡約翰曾4奪其士盃，往績理想，今屆更三路興兵，「紅運帝王」應是蔡廐主力。

「練馬師王」開售賠率

1.蔡約翰 2.85倍

2.告東尼 4.25倍

3.蘇偉賢 9.0倍

4.姚本輝 11倍

5.伍鵬志 15倍

6.鄭俊偉 12倍

7.沈集成 15倍

8.羅富全 11倍

9.黎昭昇 28倍

10.韋 達 30倍

11.方嘉柏 30倍

12.呂健威 28倍

13.容天鵬 55倍

14.賀 賢 50倍

15.文家良 45倍

21.其他練馬師(葉楚航/廖康銘/大衛希斯/巫偉傑/丁冠豪徐雨石) 75倍