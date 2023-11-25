【張基焦點】旺旺神駒強配出擊

麥道朗殺到，首戰登場已經一手惡馬，當然少不了沈集成支持，過往在港客串騎過之「旺旺神駒」，上仗於1400米試準，換人應有不同演繹。另外，今季初出已有養眼走勢之「一支箭」，熱身後勇況有增無減。鍾易禮停賽復出，主力為東廐效力，「美麗宇宙」剛戰入腳，表現頗值憧憬。「時尚歡欣」配周俊樂乘勝追擊，不為人注意下隨時再出冷。

第8場二班1400米草地，「旺旺神駒」今季復出雖贏田草1200米，但隨着年齡增長，上次初跑此程，絕對是正確嘗試，可惜排檔差，全程外疊望空，但最終輸唔遠跑第4名，效果已很理想。復課操練課期相當辣，兩周前試過一課大閘包尾，志在穩定馬匹情緒，千祈唔好以為狀態有變，馬匹本身更加收斂乖巧，麥道朗接手，可視為其中接風頭馬。

第5場四班1600米草地，「一支箭」細細隻狀態易操起，上仗未開氣下復出首仗跑一哩，末段勁勢馬如其名，只輸不足1馬位得第4名，由上場13檔變今仗5檔，馬房今季作風明刀明槍，加上殺手艾道拿接棒，更具出擊誠意。

第6場四班1400米草地，「時尚歡欣」今仗切勿以追寶尾心態看待，上場贏馬末段彈甩再出補中的「好勁力」，周俊樂衝至拉士兩三步已收韁，人馬贏來俱見信心十足。此駒體形長壯，搶口情況改善，仍會繼續進步，有權再次出冷。

第9場三班1600米草地，「美麗宇宙」名氣馬自來港一出即勝後，往後表現已經輸怕人，相信很大程度是在配備上的影響，上場除下頭套，竟然可以在一場強組二班賽跑得近，如今落班磅位加重一樣有賺，勝算甚高。