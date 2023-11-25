【進階選項】美麗宇宙還我本色

數今季表現顯著進步騎師當然是鍾易禮，情況就等同部分當紅歌星一樣在責罵中成長。無疑鍾易禮拜昔日天才騎師告東尼作為師傅，加上有高雅志教導，如不進步交出成績實在說不過去。今季鍾易禮處理放頭及後上馬均見有板有眼，甩漏間中仍有，整體可以接受，最緊要陣中夠落力勇猛，不過取位仍要再小心一點，避免犯規受罰。徒弟進步，師傅開心，但師傅馬今季卻十分難捉摸，踏入11月尾暫時9W成績亦有點落差，今期牌面馬多，頭馬數字有機會突破雙位數。

東廐馬今季有點神出鬼沒，第9場「美麗宇宙」挾南澳打吡冠軍來港，上季初出田草1600米放頭跑一出即勝，之後連敗11場，上次重配鍾易禮除去頭罩，中段曾經搶口，但直路擺正在外欄開22.95末段狂追「越駿歡欣」得亞軍。既然本身在外地跑9次全無配件，尚且是贏分級賽，在港初出贏馬亦無配件，事後看是否除得太遲？既能交回水準，上次同場前後對手已轉戰第7場一班其士盃，而牠卻降班跑三班賽，補中機高。

「美麗宇宙」曾勝一級賽，當然是其父「大捷龍」目前最佳子嗣，現役在港尚有兩匹同父馬，剛周三「得意佳作」已出賽上名，第3場「日日獎」是另一匹。型格討好而上季初出跑直路賽配布文已有腳影，之後增程1400米失望，今季先以兩場谷草短途熱身，抵港後從未試泥閘，上次除配備突然轉去泥地，本以為減分準備落班，結果配楊明綸沿欄慳再轉位撲上第3。試出彩虹後今次打王牌上陣，再對「紅運大師」磅位拉開且換上鬥後勁更厲害的何澤堯，計數亦足以反先。