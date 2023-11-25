【論戰天下】全球一哥就快做日本獎金王喇！

第43屆日本盃今午在東京競馬場上演，「春秋分」迎戰「自由島」這一幕大家期待已久，兩位鞍上人李慕華及川田將雅同樣是日本冠軍騎師，抽到1及2檔亦不分高低。翻查歷史，三冠雌馬同年勝出日本盃的，「貴婦人」及「杏目」均能做到。「貴婦人」贏日本盃撼贏同主「黃金巨匠」，但勿忘當年是「黃金巨匠」遠征法國凱旋門後回防首戰。至於「杏目」更以破紀錄時間奪標，不過當年有「神業」助攻做電兔，最後仍可保住亞軍。「貴婦人」及「杏目」之後再贏多一屆日本盃，確是殿堂級馬后。

「自由島」當然厲害，論贏三冠過程比「貴婦人」及「杏目」更輕鬆，但今次首度挑戰年長馬即要對住全球一哥，跑法靈活多變的「春秋分」，難度極高。「春秋分」3月揚威杜拜後專注日本賽事，上場秋季天皇賞復出即以破2000米世界紀錄時間，一鞭未開下蟬聯冠軍，計跑法上比「自由島」可能更為主動，贏埋今場除可追平「好歌劇」及「龍王」6連勝G1紀錄外，總獎金將突破20億日圓，超越「杏目」成為日本獎金王。

配腳除「自由島」之外，可以揀上屆日本盃跑第5名莫雷拉的「野田猛鯨」，自杜拜草地大賽得亞軍，回防後已有兩戰熱身，狀態愈跑愈好。另外，東京5戰未失三甲，去年兩冠雌馬兼有布宜學之助的「星映天下」亦可留意，可惜排大外檔令其跑法相比主要對手更被動。