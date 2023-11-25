【三重彩地帶】跑番強項重拾「升」勢

第7場一班1600米草地，其士盃，11月5日田草場地偏差利內不利外，「新力高升」在外欄衝唔起，在相若跑線的「直線力山」再出補中，「新力高升」跑番強項田草1600米兼回配最合拍的何澤堯，提升名次更有把握，賽績多W少P，可直取單膽。

「增有」上場若非受阻三甲必有，戰鬥力不斷上升仍未見頂。「綫路之星」分級賽三甲常客，跑一班賽兼用鍾易禮減磅，計數有賺。「紅運帝王」上名率57%，如此準繩當要兼顧。「越駿歡欣」投羅廐後大爆發，這類省招牌馬唔會收手。

第8場二班1400米草地，今場亦屬意何澤堯坐騎做膽，「舞林密碼」適應過一場高班步速後，上仗即重拾水準，在一班同程入位，今日跑二班賽，對手較易應付，機會坐位望贏。

「九五赤兔」捨一班1600米，跑二班兼用黃智弘減磅，計落除笨有精，放頭跑對於這位小將的要求亦相對降低。「敏捷神駒」今場對手較上仗入Q一役稍弱，只負中磅，戰鬥力仍強。「樂滿貫」近3捷田草均是C或C+3欄，狹窄跑道時有佳作，今場乃季內首爭最強的1400米，減夠分隨時郁手。「旺旺神駒」上次初跑同程冇遮擋得第4，適應過步速之後可期再進。■海東