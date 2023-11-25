【J臣研究所】忠誠寶寶速度超卓

執筆時新西蘭之旅已到尾聲，餘下數日將會南下到劍橋睇一睇批周歲馬。今次兩歲馬拍賣會只能用「意想不到」此4個字形容，首先如果網民有留意幾隻天價成交馬的網上剪輯片段，都不難發現筆者身影，例如Lot289及Lot376，筆者都有參與競投。實在估唔到嘅係，團隊認為出價已達中上層次，卻意外地同幾大練馬師及「錶」系馬主心水撞到應，整個行程顆粒無收，拍檔講笑謂有如落過場同美斯踢波，苦中作樂而已。不過今次兩歲馬拍賣會炒至如此天價，未來馬價勢必水漲船高，而且馬會上星期正式開放所有後備籤，如果馬主想近期入貨，真係要有買趁早。

先睇第2場，「忠誠寶寶」大閘速度感超卓，如今4歲才跑首戰，成熟程度比起多匹對手較高，應可由頭放到尾輕勝。「氣勢」上場贏馬水準唔太高，而且腳法普通，作配較合。「江南盛」上次大力品題但退出，復課大閘無問題，但1000米嫌短。「驍勇善戰」試到準先跑，預佢會跑近。

尾場「新風俠」上場一條直路發揮普通唔望空，難得馬主同蘇偉賢又肯畀蔡明紹再騎，型格腳法極靚，今場絕對有權補中。「愛馬善」上場二疊望空都幾乎放到，今孭122磅仍有利。「我為您」無人敢話佢唔得，買到斷為止。「朗朗乾坤」及「同樣美麗」都例衝一段，但檔劣只宜拖腳。