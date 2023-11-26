【耀眼精選】安擁泥閘肯跑

筆者響度馬時會優先留意質新馬，特別係未跑過嘅插班新兵，都會特別花時間起底、查家宅。之所以願意花時間做功課，其中一個原因係回報一般比有數計嘅舊馬為高，經常有意外驚喜，當年「金碧明珠」一出贏1800米、早幾季「紅麗舍」初出爆巨冷、前季「燈胆友」40倍贏1400米、上季尾「歡樂至寶」同「武千師」同晚贏馬構成一口初出馬孖寶等等，筆者都幸運地有份命中。當然唔係每匹初出馬都有本事揀到，但係只要成功選中一兩匹，回報已相當可觀。

來港前已屬王忠秣先生名下「安擁」，早於上季3月9日已開操 ，不過只係響奧運馬房同內圈踱咗10課，大圈都未出，就已經絕迹晨課，去到月底連游水都游唔到，完全停操，晨操表已經話畀大家聽匹馬健康出問題，再翻查獸醫紀錄，響3月24日驗到右後腿不良於行，仲要即刻做手術根治，休息至5月中先至重新做功夫。如果無病無痛，估計呢匹出自「巨富」嘅子嗣，響上季5、6月已經開上前線。初出跑泥地，對手冇草地咁強之餘，跑道較鬆軟起咕𠱸作用，對呢類有傷患底子嘅弱馬壓力亦大幅減少，埋門兩課泥地試閘明顯比草地肯跑，熱極有個譜值得一博。