【分秒在握】熱身過後稱王稱帝

蔡約翰一如以往慢熱，10月時更一度居練馬師榜包尾位置，不過根本就沒有人為其擔心，因為練者的「往績」實在太好，只要旗下馬熱完身納正軌，基本上絕大部分都會愈跑愈好，今次第7場「紅運帝王」爭一哩不能看輕。

雖然賽績上，「紅運帝王」以往4度取勝都係跑1400米，但上季尾曾挑戰田草1600米跑第5，似已為日後鋪路。這匹由谷草短途跑起的「紅運帝王」，起初表現也不算怎樣，出爭谷草短途之外，更屢屢熱倒，毫無霸氣可言。

不過連番上陣吸取經驗後，「紅運帝王」轉向田草1400米進軍後，真正實力就逐漸曝光，先後4次贏馬之外，強如「永遠美麗」、「佳運財」等都曾經屈作蹄下敗將，而此駒踏入今季，北半球馬仍是4歲，預計仍會有進步空間。

「紅運帝王」上仗雙11作季內初出，雖然話已經連番試閘，但始終未經真正上陣，欠熱身之下，與對手相比自然是蝕底了一點，加上又要孭133磅，因此在偏慢步速下，直路始終無法超越「美好世界」亦不出奇，不過細心一看，能夠讓對手多磅之下，仍壓倒「舞林密碼」及「增有」，如果視上仗為一場熱身賽，其實正好收到熱身開氣之效。廐侶「永遠美麗」熱身一仗後，再出表現大幅進步兼已奪得香港一哩錦標的入場券，信「紅運帝王」熱身一仗後亦會有大幅進步，縱使出爭一哩亦要吼實。

■長風

第7場 1紅運帝王 11越駿歡欣

9增有 5新力高升