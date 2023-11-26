沙田賽事+轉播日本盃 CEO有晒心水清單！

今日沙田日賽第7場一班1600米，馬會CEO應家柏先生預計步速偏快，「新力高升」上仗角逐1800米成為大熱門，自外檔出閘後如常留後，但沿途在外疊競跑，末能展現往常的強橫後勁，最終僅跑第6名。不過，「新力高升」質素甚佳，今賽重配何澤堯相信會再次交回應有表現，是贏位之選。

「紅運帝王」上仗作季內復出，直路上持續力拚跑獲亞軍，今仗排4檔預期早段會留守好位角逐，是三甲之選。「增有」上仗直路早段因受困未能望空，望空後即以佳勢上前，排7檔，相信會留守二疊競跑，是此賽中另一頭馬與三甲之選。「綫路之星」上賽早段緊咬步速，直至最後100米轉弱，今次改由減5磅的鍾易禮上陣，亦有力上名。

至於轉播賽日本盃，CEO預期步速偏快。「春秋分」是全球評分最高的賽駒，今年3度上陣未逢敵手，今次重返曾勝的2400米，預期自內檔起步後會再次採取前置策略留居好位，是今頭馬之選。

「自由島」已取得一級賽4連捷，當中更成為今年的三冠雌馬，今仗雖然首次與年長馬同場，但質素毋庸置疑，有力闖入三甲。上屆日本橡樹大賽盟主「星映天下」自勝出該項一級賽後，便未再角逐2400米，今次重返勝途亦有力挑戰。「領銜」、「勝局在望」及「野田猛鯨」均極具級數，同樣不容忽視。