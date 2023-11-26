【戰況S1-1】春秋分贏到冇得跑 連勝6場G1做日本獎金王！

今日馬會轉播日本盃2400米一級賽，日本馬王「春秋分」首度參戰，臨場熱到1.2倍，至於剛奪雌馬三冠的「自由島」，就是5.1倍次熱門，不過陣上完全冇得鬥了，「春秋分」排2檔起步，李慕華好早就跟在第3位，呢場「本初之海」大逃扯到步速好快，跑法機動的「春秋分」好好追，入直路幾個箭步就壓過「本初之海」透出，愈走愈有之下，大勝4馬位而回，「自由島」力追下只得第2，對手太強了，而跑第3、4名則為「星映天下」及「勝局在望」。

「春秋分」贏埋呢場日本盃，除咗6勝G1後，總獎金更超逾「杏目」，成為日本獎金王，真係勁到冇人有！

賽後李慕華接受訪問時，心情非常激動及興奮，他指出估唔到「春秋分」能夠以這種姿態贏馬，對問到此駒的潛力有多大時，他坦言自己不太清楚，但對佢而言，此駒絕對係一個特別嘅存在，佢亦好難喺策騎生涯再搵到另一匹好似「春秋分」咁犀利嘅馬，因為此駒今年先贏杜拜，然後又係目前全球評分最高馬匹，非常難得。

至於今場是否「春秋分」最後一次上陣，李慕華笑言自己也不知道，因為現時應該係時侯開party，相信此駒日後部署，幕後自有決定。

S1-1場賽果：2-1-17-5

二重彩賽果：2-1(最後賠率2.8)