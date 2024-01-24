【J臣研究所】手到再來三班夠爭

近日天氣寒冷加上有雨，一陣寒風吹埋嚟入晒骨都真係幾攞命，本來筆者上星期仲喺黃金海岸買馬兼度假，一個天氣反差真係唔係好慣，更蠢嘅係本來可以唔返嚟，幸好執筆時我又飛緊去新西蘭途中，總算可以避一避香港呢個嚴冬期。

我哋睇馬可以安坐家中，慘在一眾騎師要頂住大風兼7度低溫跑馬，首先對騎師都畀個讚先。今晚先推介第7場賽事，「喜至寶」上仗初跑泥地即贏，雖則對手爾爾但總時間夠快，計正再跑勝途1200米會好，只擔心此駒季初贏完曾走樣，是否不利連拚跑埋呢場就知。「怡勁力」上場增程跑1400米大敗，即時返泥兼縮回1200米恰當，前仗強組上名其實比前駒證明更多，強配潘頓唔會無的放矢。「泉龍駒」上仗氣管多血致敗，小休復出晨課冇問題。「愛馬善」有前速兼磅輕，草地評分盡，可能轉泥地會搵到出路。

尾場「手到再來」上場沿途偏快步速仲可以力抗到尾，證明能力居三班足夠贏馬，而今戰大部分對手於上仗都曾對陣，排好檔應可穩陣補中。「魅影獵飛」上場快步速受惠者，今場其實快馬一樣多，隨時可以再賺一次。「雪山神駒」上場落四班，潘頓唔知用咗咩方法竟然迫到隻馬跟前，如果可以跑出上場水準，今場唔一定冇機會。「浪漫風采」做完「伴書郎」返港竟愈跑愈好，今戰勿睇小。「黃腳鱲」點都係當銳，拖一票。