【分秒在握】布文泥地執到寶

呂健威季初攻勢相當猛烈，9月只跑6次賽事已取8W，不過10月及11月卻稍稍失色，不過一輪回氣後，12月又取8W，而1月尚有3戰亦取7W，看來正全力追趕冠軍。「禪勝寶駒」今季跑得少體力保持，返強項必郁手。

記得季初10月尾時，「禪勝寶駒」配艾兆禮出爭泥地一哩，由於賽前狀態未算突出，因此縱有強勁泥地賽績支持，臨場依然是9.3倍半冷門，結果馬匹排12檔首彎走四疊，繼而全程望空走三疊，如此蝕腳程下，最終居然亦跑到第2名，只負於全程自領賺到盡的「保羅承傳」，表現已收貨有餘。

「禪勝寶駒」上仗拆禮物日出爭嫌短的泥地1200米，8駒場合排5檔，早段留到尾2的第7位，入到直路打衝鋒時，遲遲均未能望空，結果先走入「四季醒」內側，繼而再走入多一格至「量化歡騰」內側，連番改跑線兼路短下，亦能夠交出23秒1衝刺追回第3，只負於又係全程自領的「量化歡騰」四分三馬位，擺明「禪勝寶駒」狀態已悄悄回起。

今次「禪勝寶駒」回師4捷路程泥地一哩外，更加請來布文助拳，騎者剛戰起孖手風順之餘，季內3騎呂廐馬更獲2冠1亞全入Q的成績，騎練合拍之下，此駒自然大有機會重響勝鼓了。

■長風

第2場 1禪勝寶駒 5一先生

6敏捷神駒 7柏林採戈