【場地點樣】今晚移師沙田跑全泥宴 掛牌「好地」

馬迷注意，今晚賽事將會移師沙田，舉行季內第2次全泥夜賽，共編8場賽事，頭場開跑時間又再回復於晚上7時15分。

就目前泥地場地狀況，暫時預測跑「好地」，硬度計指數為9.29，當然因應開賽前耙地情況，硬度計亦會有相對調整，以臨場公布為準。

與谷草場地出現排檔及直路偏差情況比較，馬迷在泥地賽事，要講及場地是鬆是硬，結合步速形勢，難度指數不遑多讓。由於只係季內第2次全泥夜賽，由於燈光光暗問題，與日間泥地賽事在步速方面，始終會有分別，若作一概而論，數據參考程度不高。

惟以近兩季至今泥地夜賽賽事模式上，甚少會出現日賽大外一氣模式，尤其如日間賽短途賽事，出現超快步速大利後上贏馬，難度相當高，夜賽始終要着重走位，就以今季於10月25日舉行之唯一泥地夜賽，當晚硬度計指數為9.38，8場賽事頭馬，放頭或者跑法主動馬匹佔盡優勢，全數頭馬入彎一段之走位，盡在前6名馬匹之內，單係靠追極難搵食。

至於今次泥地賽事，潘頓於今季首次泥地夜賽捧蛋，若以一哥近季泥地賽事頭馬成績，可以講係有大幅進步，由其上季成績大幅拋甩對手，17W成為唯一贏過雙數位之騎師，田泰安亦不過得9W排次席，甚至乎上季所舉行之3次泥地夜賽，亦係成績最好一位取得6W。

所以千祈唔好以潘頓10月嘅泥地夜賽論英雄，今季佢泥地賽嘅頭馬，同霍宏聲都係贏最多各得4W，今期夜賽一手籌碼，睇嚟一哥可以大派用場，繼續響呢期賽事數胡。