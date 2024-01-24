退休轉幕後多線發展 韓立勤新季出任凌新迪副練

兩屆英國冠軍騎師韓立勤，因為傷患纏身自去年8月宣布掛靴，退休之後轉向幕後發展，而且相當活躍，不足半年期間，已經有不同官職，近日又再添上另一銜頭，協助開倉兩年嘅好友凌新迪(Craig Lidster)打天下，成為馬房副練。

韓立勤昔日於范鴻禧出任主帥時，已與當時出任馬房領班嘅凌新迪合作，彼此相識多年，而凌新迪於2021年於約克郡開倉，而韓立勤認為老友雖然開倉日子雖淺，但極具朝氣及發展潛力，經練者游說之下，終於促成今次合作。

據韓立勤透露，由於本身有其他職務，因此與凌新迪在合作上會作協調，將會每星期在其馬房工作4日，主力為其操練馬匹及協助處理廐務。目前韓立勤可謂身兼多職，既屬The Good Racing Company賽馬總監，亦有協助體育運動受傷基金進行籌募工作，而且更以自己名義成立賽馬團體。

剛於上周三紐卡素勝出之處女馬Alfa Kellenic，正好為韓立勤賽馬團體帶來首勝，而呢呢匹馬正係由凌新迪訓練。