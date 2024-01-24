全球百大一級賽排名榜 董事盃排11位

國際賽馬組織聯盟公布，2023全球百大一級賽排名榜(只供3歲或以上匹馬參加賽事)，日本盃為亞洲賽馬爭光，首度榮膺排名榜首位賽事。

全球百大一級賽排行榜計算，以該項賽事跑獲前4名馬匹國際評分平均值計算，11個國家或城市包辦全數賽事，包括：澳洲(24項)、英國(17項)、美國(17項)、日本(15項)、香港(12項)、法國(6項)、愛爾蘭(3項)、阿聯酋(3項)、新西蘭(2項)、南非(2項)、沙特(1項)，由於個別出現名次出現同分關係，因此今年計算合共為102場國際一級賽。

2023年排行榜頭3位賽事，分別為：日本盃(126.75分)、杜拜司馬經典賽(126.5分)、以及法國凱旋門大賽(124.75分)。最高評分5項路程組別賽事，1200米為澳洲新市場讓賽(119.5分)、1600米為法國傑克莫華大賽(122.75分)、2000米為愛爾蘭冠軍錦標(123.5分)、2400米為日本盃(126.75分)、大長途為日本菊花賞(117.5分)。

至於香港方面，2023年董事盃成為全球百大G1當中第11位，與育馬者草地大賽及威爾斯親王錦標並列。2023年冠軍一哩賽與香港盃，分別由馬王「金鎗六十」與「浪漫勇士」勝出，於排行榜上同以120.75分，與英國日蝕大賽並列於排行榜上第15位。