2023世界馬匹年終排名 香港靠4大護法撐場

國際賽馬組織聯盟公布，2023世界馬匹年終排名，日本馬王「春秋分」以135分榮登世界一哥，當然毫無懸念，「頂級衝力」與「瞄德對」同評128分並列第2，「大石」、「命令」以127分並列第4，而香港馬王「金鎗六十」，繼續成為香港之光，以126分與「韋氏」排第6，成為香港賽駒最高排名馬匹。

綜觀去年世界馬匹年終排名，香港就靠4大護法撐場，「金鎗六十」固然係一哥，另外就係評125分排第8「金鑽貴人」，而且更係現役排名之中，最高評分短途賽駒，另外2匹就係「浪漫勇士」同埋「加州星球」，同評123分。

馬會行政總裁應家柏表示，以其他馬口眾多嘅先進賽馬國家相比，以香港小小地方，馬口只約1,200匹，卻能出到「金鎗六十」、「金鑽貴人」以至「浪漫勇士」具係世界頂級之精英佳駟，絕對是香港馬圈驕傲，加上香港所舉行12項國際一級賽，可以全數打入全球百大一級賽排名榜，足以展現香港賽馬响世界馬壇嘅世界領導地位。

雖然香港精英佳駟，仍有個別馬王級數可以支持大局，但處於青黃不接，卻係不爭事實，正如在2023世界馬匹年終排名，香港賽駒評115分或以上門檻，只得14駒，除了上述4駒之中，還有：「遨遊氣泡」(119分)、「直線力山」(118分)、「將王」(116分)、「福逸」(116分)、「永遠美麗」(115分)、「美麗同享」(115分)、「多巴先生」(115分)、「好起光」(115分)、「知足常樂」(115分)、「夏威夷」(115分，已退役)。

相比起2016年高峰期，國際評分處於115匹以上水平馬匹多達26駒之數，數目明顯銳減，目前數目，差不多返回2008年起步時期，與當時13駒數目比較相去不遠，周日緊接而來另一項G1百週年紀念短途盃，輪到「金鑽貴人」擺擂台，相信呢匹去年最佳短途馬，平磅賽都應該難尋對手。