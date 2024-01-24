【戰況R2】冇馬同佢放 保羅承傳榮登羅廐頭馬王！

上兩次跑草地分別只得第11及第13嘅羅廐馬「保羅承傳」，今晚走過來泥地二班1650米即刻大變身，憑住早段極慢放頭走，到入直路在鍾易禮勝下發力，對手完全改變唔到距離，呢隻7歲馬以8.2倍半冷身份，贏到服役第9捷，真係好犀利，是場跑第2、3名，則為「敏捷神駒」及「一先生」，大熱「禪勝寶駒」只得梗頸四。

贏到今季20W嘅羅富全，表示「保羅承傳」今場都係用番自己最佳跑法放頭贏馬，而對上幾場隻馬賠率反映出未必咁多人睇高「保羅承傳」，今場同樣都有一定分頭，練者認為「保羅承傳」其實泥地性能唔算好出色，只係佢陣上可以用到最佳跑法，而鍾易禮今場都放到好慢，去到第3段開始慢慢加速，轉彎入直路已經走甩，結果造五班時間1分40秒1贏馬，其他對手追唔到。

「保羅承傳」係羅富全開倉以來頭馬次數最多的一駒，練者認為此駒可以嬴到9W，表現令人驚喜，因為此駒由2歲到香港嗰陣仲係好生，後生嗰陣行圈又好出到跑道都好都會成身白汗，去到後期自己都慣咗呢匹馬容易濕身，贏完呢W之後評分都會接近100分，羅富全認為此駒賺到形勢嘅話，贏到第10W都唔出奇。

第2場賽果：2-6-5-1

二重彩賽果：2-6(最後賠率38)