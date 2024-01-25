【賽後報告】最多歡笑氣管有血 鑽飾璀璨熱倒關條脷事？

今晚賽後報告撮要：

第1場：「怡昌勇士」氣管內有很多血。

第3場：布文（「歡喜福星」）被裁定一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近1500米處時，他未有作出足夠努力阻止坐騎向內斜跑，導致「赤火驍龍」及「凱旋七福」均嚴重受擠迫，而「赤火驍龍」在失去跑線時還須勒避。小組判罰布文由2月15日星期四開始停賽，直至2月19日星期一才可再次出賽（兩個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定布文的不小心策騎程度屬第1級，以及影響程度屬第2級，也考慮了他的欠佳策騎出賽紀錄。此外，布文被罰款3萬元。

第4場：「最多歡笑」氣管內有很多血。

第5場：賽後，班德禮報告，「大眾勝利」沿途外閃，尤其是直路上，因而難以被力策。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。被查詢有關「機械騎士」於最後50米的騎法時，霍宏聲表示，他於接近200米處時以右手開鞭後催策坐騎，坐騎反應良佳。他說，坐騎於趨近50米處時受全力催策，其後他改以左手握鞭，但因而在數步間左邊韁繩脫手，其後得以重拾韁繩，故未能在數步間全力催策坐騎。

第6場：賽後，霍宏聲報告，他能為「鑽飾璀璨」表現令人失望提供的唯一解釋是坐騎於陣上可能舌頭後移。練馬師廖康銘告知小組，此駒於是晚賽事前的表現一直令他滿意，他惟有同意霍宏聲的觀點。小組認為與近仗相比，「鑽飾璀璨」今仗的表現令人失望。「實力哥」賽後被發現右前腿擦傷。

第7場：「時時滿意」氣管內有很多血。

第8場：小組就「浪漫風采」於接近450米處時跌倒並導致何澤堯被拋下的原因展開研訊。小組聽取了「太陽之子」的騎師潘明輝的證供後，押後研訊至被送往醫院接受醫療評估的何澤堯能夠接受查詢。賽後，獸醫報告，「浪漫風采」因跌倒而右前腿及右後腿均不良於行。「浪漫風采」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。