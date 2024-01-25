全球匯合彩池公布新賽期 南非打吡金挑戰錦標有睇頭

2023/2024全球匯合彩池戲碼持續更新，日前官網最新公布，加入3月至6月合共18個世界各地大賽日。

在新公布的賽日之中，當然不乏嶄新戲碼，而喺3月30號費明頓舉行澳洲盃賽日，就會連同鄧格錦標賽日，與杜拜世界盃賽日，分為早、晚兩段時間轉播，另於4月6號於蘭域舉行之唐加士打一哩大賽日，亦會重新納入今年戲碼。

南非賽事除咗呢個周末，將會舉行慣常大賽戲碼大都會錦標賽馬日外，新加入咗4月6號於特夫方丹馬場舉行之南非打吡賽馬日，以及6月8號於基維爾舉行之金挑戰錦標賽馬日(Gold Challenge)。

歐洲方面，今年重點將會加入3歲雌馬大賽，今年英國方面將會打疊兩日，連播二千堅尼及一千堅尼兩項經典賽日，而與此同時，5月26號舉行之愛爾蘭一千堅尼，亦會首度成為匯合彩池戲碼。

2024年3月-6月匯合彩池戲碼：

30/3 澳洲盃賽馬日

鄧格錦標賽馬日

杜拜世界盃賽馬日

6/4 唐加士打一哩大賽日

南非打吡賽馬日

13/4 女皇伊利莎伯錦標賽馬日

4/5 英國二千堅尼賽馬日

5/5 英國一千堅尼賽馬日

18/5 樂景傑錦標賽馬日

26/5 愛爾蘭一千堅尼賽馬日

1/6 英國打吡大賽日

8/6 金挑戰錦標賽馬日

18/6 皇席錦標賽馬日

19/6 威爾斯親王錦標賽馬日

20/6 雅士谷金盃賽馬日

21/6 英聯邦盃賽馬日

22/6 女皇伊利沙伯二世禧年錦標賽馬日

30/6 愛爾蘭打吡大賽日