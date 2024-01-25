再度遇見整定同史卓棟最合拍

去年這個時候，現年57歲的史卓棟四出爭取坐騎，因為這位6屆南非冠軍騎師為自己訂下了目標，希望能在退役前取得5500場南非頭馬，而當時他與這個目標相距不遠。史卓棟憶述︰「我當時甚至會策騎51倍的冷門馬出爭主要賽事，為的只是爭取坐騎。」

當時，史卓棟碰上坐騎於上屆好望角打吡(一級賽)的前夕退出賽事，恰巧羅拔時麾下的參賽馬「再度遇見」未能覓得好的騎師，於是有人向羅拔時及馬主Nic Jonsson建議考慮邀請史卓棟為這匹「好事成雙」的子嗣主轡。

經過深思熟慮後，幕後決定委聘史卓棟策騎這匹51倍的冷門分子參賽，結果這對人馬組合爆冷擊敗大熱門Charles Dickens奪標，震撼馬壇。其後的發展眾所熟知。史卓棟自該役後再7度夥拍「再度遇見」上陣，取得3冠4亞的佳績，包括揚威一級賽日報錦標2000。

自Charles Dickens退役轉作種馬後，「再度遇見」便成為現時南非評分最高賽駒。此匹四歲佳駟將於周末以近1.5倍熱門身分在凱尼沃斯出爭大都會錦標(2000米一級賽)。儘管史卓棟素來小心謹慎，不喜吹噓，但談及今仗時仍顯得頗有信心。他表示：「陣上步速是快是慢，賽前無人知曉，而自第11檔出閘並不容易應付。如果步速偏慢，檔位將有影響，但若然步速偏快，檔位應不成問題。倘若形勢配合的話，『再度遇見』應會順利勝出。」

「再度遇見」的練馬師羅拔時曾於1975年主策Sledgehammer勝出大都會錦標，倘若「再度遇見」今仗獲勝，他將成為曾分別以騎師及練馬師身分勝出此賽的精英之一。在「再度遇見」以外，今屆賽事各參賽馬其實頗為勢均力敵。

史奈斯馬房今年派出5駒參賽，當中以「帕卡亞」實力最強。「帕卡亞」最近兩仗在分級賽中均跑獲接近的季軍，可見現時正值佳態。雖然今仗部分參賽馬曾在賽事中先於「帕卡亞」過終點，但「帕卡亞」今仗的負磅相對有利。「帕卡亞」今仗由莫偉堯主轡，自第3檔起步。

另一參賽馬「王族」屬冷門分子，但馬兒三歲時演出不俗，上兩仗也表現頗佳。此駒由馬紹爾訓練，今仗交由范德保主轡，兩人各自均曾三勝此賽。史奈斯還會派遣麾下的「多錢」競逐此賽。此駒最近四仗全勝，但今仗升班作賽，需要面對多匹爭標分子，包括負磅相對有利的「帕卡亞」，因此或會處於下風。

史奈斯馬房今仗另一代表為「澳洲皇室」。這匹4歲馬表現續有進境，上仗角逐一級賽時於末段從包尾位置追前，最終跑獲季軍，僅落後「再度遇見」一又四分一馬位，演出惹人好感。「澳洲皇室」從未出戰今仗途程，表現或難以預計，但鞍上人馬雅尼則希望再次擊敗「再度遇見」。他於去年7月策騎Winchester Mansion 角逐德班七月讓賽，以四分一馬位之先力壓「再度遇見」，勝出生涯首項一級賽。