【賽馬以外】捨難取易部署得宜 金鑽貴人最大對手？

早幾日馬會公布咗4歲經典賽事系到首關香港經典一哩賽嘅初步報名馬匹名單，暫時有15駒，都唔算太令人意外，事關蔡約翰嘅4歲長途好手「安聘」預咗唔跑呢場，話晒馬房都有「驕陽明駒」以評分最高馬匹身份參戰，告東尼就有5駒報名，當然以連續兩場嘅「快路」最有威脅，而希斯只得62分嘅「久久為尊」都有份，如果想入選，睇怕禮拜日嗰場三班1600米就非勝不可喇。反而最令筆者意外就係「實現夢想」，呢匹上季3捷嘅新星，今季真係極度失望，依家增程跑一哩，睇嚟都係試到無嘢好試嘅最後辦法。

初步睇完呢個報名陣容，相信今屆香港經典一哩賽應該係兩匹高分馬「驕陽明駒」同「喜蓮勇感」之爭，而對馬迷嚟講，唯一可惜係原本話會增程出擊嘅「錶之銀河」，最終榜上無名，並打算集中跑返1200米，希望季尾先挑戰啲短途一級賽。筆者認為伍鵬志呢個部署絕對值得一讚，甚至成為今季仲有冇三冠短途王嘅關鍵之一。

4歲系列賽事都算係一生一次，先唔好話以前會有「好望角」、「小橋流水」呢啲短途好手，竟然會跑打吡呢啲咁極端嘅例子，以往都有唔少4歲馬因為本身評分高，就算本身冇跑過一哩，冇證明長力，都會嘗試挑戰香港經典一哩賽，當中有成功，亦有失敗。好似「加州星球」前季跑香港經典一哩賽，都係由1200米直接上一哩，結果只不敵「浪漫勇士」得亞軍。始終係大賽同獎金高，唔少馬主同練馬師都抱住試吓嘅姿態，最多唔得咪跑返短途囉。

至於「錶之銀河」今季5戰4勝，兼且田草1200米未輸過，由63分加至96分，如果出戰香港經典一哩賽，只得「驕陽明駒」高分過佢，所以跑平磅都算有着數，如果留得到，單計後勁同能力，「錶之銀河」絕對有力取勝，難怪伍鵬志曾經話會讓此駒上陣。但對筆者嚟講，夾硬由1200跳上一哩，變數梗係多，萬一跑輸，固然係打窒個勢，甚至傷元氣，而筆者覺得萬一跑贏先難搞，既然贏咗一關，咁係咪應該上埋1800米香港經典盃試吓呢？去到呢啲位，真係唔知點決定先啱。與其要不斷諗點部署，倒不如還原基本步，依家伍鵬志捨難取易，下仗跑返二班田草1200米，就最妥當啦。

其實筆者最欣賞伍鵬志嘅地方係，佢話當初引入「錶之銀河」時，就覺得係一匹短途馬，既然係咁，無必要突然要改部署跑一哩，況且如果要增程，都要有部署，最好有場1400米畀佢跑返，依家既然冇，無謂夾硬嚟。同埋跑長啲嘅話，就一定要令隻馬冇咁急，留得住，但可能呢隻馬末段嗰份蠻勁，正正要喺1200米先得到最佳發揮，既然係咁，不如專攻強項，對馬匹長遠發展更好。

嚟到呢度，其實舊年呢段時間，都有一匹君臨天下嘅4歲短途好手，如果出戰香港經典一哩賽，以佢嘅評分，贏面應該極高，就係短途王「金鑽貴人」，而幕後決定讓此駒挑戰短途三冠，結果一戰功成。今季就有「錶之銀河」主攻短途，相信以後駒進度，去到今年4月尾嘅主席短途獎，呢兩隻馬碰頭機會都唔細，究竟鹿死誰手？唔通「錶之銀河」先係「金鑽貴人」再做三冠短途王嘅最大障礙？

■山無陵