百週年紀念短途盃 簡單買條單Q收錢？

上屆包攬速度系列3冠的文廐「金鑽貴人」，嚟緊周日作相同部署，出戰頭關百週年紀念短途盃，若然順利取得勝利，「金鑽貴人」便會再向次關女皇銀禧紀念盃及尾關主席短途獎進發，務求成為繼傳奇馬王「精英大師」後，另一匹兩度登上3冠短途王寶座之名駒，不過今次除咗老對手「維港智能」、「好眼光」外，仲有匹進步神速的「神虎龍駒」要應付！

最近國際賽馬組織聯盟公布的「2023年世界最佳馬匹年終排名」中，「金鑽貴人」與「金鎗六十」、「浪漫勇士」及「加州星球」俱躋身15大賽駒之列，再次證明香港賽駒在世界馬壇地位！當中5歲佳駟「金鑽貴人」國際評分125分，與「多產巨匠」同排第8位，實力備受肯定。睇番「金鑽貴人」上仗香港短途錦標走出塞車陰霾捧走G1，表現出色，在港4戰1400米或以下一級賽5戰4勝，新一代短途王地位牢不可破，今次再遇蹄下敗將「幸運有您」、「維港智能」等，相信可以予取予攜，不過能否再摘下百週年紀念短途盃，就要問問後起之秀「神虎龍駒」了。

暫居榜首的伍鵬志，練馬功力有口皆碑，「神虎龍駒」近6仗更取下4捷，前仗在田草1400米鬥贏「舞林密碼」，上回於同程首爭三級賽則以兩個馬位衝贏高班底的「健康愉快」，此半年間進度可謂一日千里，今次由1400米縮程落1200米，谷埋爆一段後勁隨時更犀利。究竟今場百週年紀念短途盃，「金鑽貴人」能否頂住此匹後浪再贏？還是「神虎龍駒」轉爭短途翻起千呎巨浪？一於買兩駒連贏及位置Q！