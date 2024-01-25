黎昭昇：佢之前跑香港短途錦標 只係由英返來第2仗！

「福逸」已經連續輸畀「金鑽貴人」6次，今次可唔可以反先？

「福逸」將於本週日（1月28日）在沙田出爭百週年紀念短途盃1200米一級賽，屆時將與短途菁英「金鑽貴人」再度碰頭。練馬師黎昭昇希望「福逸」今仗能打破「金鑽貴人」近年在香港短途大賽稱雄的局面。

7歲的「福逸」曾於前年擊敗「金鑽貴人」揚威浪琴香港短途錦標1200米一級賽，其後6次與該匹目前全球評分最高的短途賽駒交鋒，卻全敗於對方蹄下。黎昭昇坦言，「福逸」今仗面對的挑戰同樣艱巨。

「福逸」在該6場負於「金鑽貴人」的賽事中合共取得2亞4季，而去年6月「福逸」曾遠征英國，在皇家雅士谷賽期角逐女皇伊利沙伯二世禧年錦標1200米一級賽，最終取得第10名。

曾4勝一級賽的「福逸」上仗出爭2023年浪琴香港短途錦標，最終在頭馬「金鑽貴人」之後跑獲季軍，表現不俗，其後獲送往從化休養生息。

黎昭昇說：「『福逸』現況良佳，在香港短途錦標後操練較為輕鬆。牠曾到從化備戰，近日試閘表現良好，看來一切相當順利。如果今仗有運氣之助，牠的機會不俗。」

「從英國回來後，我們讓馬兒稍為休息。牠復出第2仗便應付香港短途錦標，現在已狀態十足，準備就緒。馬兒心情相當好，我也很滿意。」

「要擊敗『金鑽貴人』顯然不易，但如果有一點運氣幫助，我們應有機會。」

「福逸」今仗僅是第3次代表黎昭昇馬房上陣，而此駒以往由已於上季尾離港的英籍練馬師高伯新訓練。

黎昭昇剛於週三（1月24日）的沙田夜賽中兩勝頭馬，他說：「『福逸』曾遇到一些阻滯，而且已經7歲，不過牠在加盟我的馬房前得到了悉心照料。你必須以較溫和的手法訓練牠，因為馬兒很有個性和脾性，但我對牠目前的狀態及進度都十分滿意。」

「金鑽貴人」去年攻下百週年紀念短途盃，當時牠自第8檔起步，而今年將在潘頓胯下自第5檔出閘。「福逸」則由布文主轡，自第6檔起步。