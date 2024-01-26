【分秒在握】羅富全勝在有福將

羅富全今季成績較令人失望，9月及10月尚可保持強勢，但11月開始只得3W，12月亦係得3W，而1月未過暫時有3W，剛戰贏完且看能否及時擺脫低谷了。羅富全今季代表作無疑係轉倉來投的「越駿歡欣」，季內4捷一再克服難度，以上仗輕描淡寫贏一月盃姿態計，應該仍有上升空間；而另一驚喜則為「幸運有您」，上仗大蝕分下居然可在香港短途錦標殺入第2名，今次縱然蝕分挑戰百週年紀念短途盃，依然令人憧憬。

不過，筆者則想一博羅廐「港林福將」，此駒上季在田草1400米一口氣連贏兩仗，之後加分升上三班後，對手轉強暫未能再傳捷報，不過最近兩仗加程向1600米進軍後，表現卻明顯有起色，尤其上仗的亞軍只以四分三馬位負於「禪勝輝煌」，更反映目前長力已足夠應付一哩。

要知道上仗288場田草1600米，步速偏快之下，就算慣性搶頭的「禪勝輝煌」亦留守中間位置追趕，而「港林福將」卻是全程守第3位，結果在偏快步速下能頂到第2名，已是全場前置馬匹中表現最佳，今次環顧同場快馬不多，出現偏慢步速一點也不奇，此駒守住2、3位入直路，對手要追，的確不容易。

■長風