失意日本返英國即刻開工 莫萊斯昨日南圍重響勝鼓

本周初宣布向JRA提早交還牌照嘅英國騎師莫萊斯，返國後急不及待即刻開工，星期三已於金頓馬場上陣，4駒上陣取得1亞1季，昨日喺南圍(Southwell)馬場舉行嘅一場1400米膠沙地讓賽，以屈亞騏訓練嘅Pride Of Spain，成為佢返國後接風頭馬。

對於提早結束日本客串，莫萊斯接受英國傳媒訪問時透露，今次日本行程雖然艱苦，卻是個美妙體驗，而佢亦好多謝JRA給予寶貴機會，莫萊斯表示起初在日本已經有頭馬見面，以為是個好開始，但往後坐騎大都係欠缺機會嘅大冷門，加上早前被罰停賽兩日，變相要滯留當地接近兩個星期才能復出，考慮到自己客串期至下月25日，由於所剩賽期無多，也是促成其提早解約嘅原因。

莫萊斯返回英國，以近年歇冬期於全天候賽季嘅理想成績，當然不愁寂寞，而佢透露下月嘅卡塔爾國際賽事日，佢更會同好拍檔屈亞騏合作，夥拍「勇大帝」(Brave Emperor)出戰一場二級賽，而呢匹馬去年亦係由佢主理，先後响意大利、法國同德國，分別贏過二級賽同三級賽，對於今次遠征卡塔爾，不諱言有一定期望。