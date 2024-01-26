周日全球短途一哥再踏征途！

文家良鎮倉寶「金鑽貴人」揚威今屆香港國際賽之後，周日復出跑G1百週年紀念短途盃。貴為去年三冠短途王，擂台躉今季邁向衞冕之路，一切由今戰香港速度系列首關賽事開始，務必再下一城，完成16W霸業。

國際賽馬組織聯盟，最新公布2023世界馬匹年終排名，香港賽駒仍以「金鎗六十」排名最高，國際評分評126排第6名，「金鑽貴人」毫不示弱，評125排第8名，足以令其成為全球最高評分短途佳駟，而並非區區只是局限香港最佳短途馬銜頭。

完成今季捧走首項任務香港短途錦標之後，「金鑽貴人」接住便是衞冕香港速度系列3關賽事，比起去年得8駒參戰，今屆百週年短途紀念盃共13駒出戰，場面變得熱鬧，而去屆參賽馬匹，除「顯心星」與「八仟師」之外，其餘再度列席，換言之「金鑽貴人」只是再遇一班蹄下敗將，又或者是初次交鋒評分偏低對手，可謂佔盡優勢，衞冕路途十分平坦。

對手多為蹄下敗將

無疑「金鑽貴人」季初兩仗俱吃悶棍，但都是在大幅讓磅不利條件下，先於特首盃不敵「維港智能」，再於精英碗被「好眼光」氣走，及後於G2馬會短途錦標重納正軌，以平磅出戰香港短途錦標再度報捷，已經全數反勝對手。況且以「金鑽貴人」至今在港合共跑過5場平磅一級賽，除前年首戰香港短途錦標，因經驗不足直路塞車意外落敗，往後4戰未逢敗績，如今養精蓄銳再攻G1百週年紀念短途盃，論實力，相信同場對手，實在難以匹敵這世界短途一哥。

歷史上，以往共有6駒可連勝兩屆百週年紀念短途盃，分別是「特區之星」、「精英大師」、「燦惑」、「鷹之團」、「蓮華生輝」及「爭分奪秒」，「金鑽貴人」表現比牠們有過之而無不及，只要發揮出水準，應可冧莊。