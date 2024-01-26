周六大都會錦標 史卓棟為佢延遲退休
2024年01月26日 16:30
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史卓棟與「再度遇見」合作無間。
今個星期六又有海外重頭戲上演！1月27日周六將轉播及受注南非大都會錦標賽馬日其中10場賽事，頭場於下午5時55分開跑，記得留意。南非有三大一級賽，包括大都會錦標、德班七月讓賽及夏季盃，當中2000米大都會錦標最歷史悠久，傳統上，此項一級賽安排在每年1月最後一個星期六於凱尼沃斯馬場舉行，今次也不例外。
南非賽馬史上有不少名駒曾揚威大都會錦標，包括1997年的「倫敦新聞」，而上年則由冠軍級練馬師史奈斯訓練的「黑艇」勝出，此駒當日由曾在港策騎的霍勵賢操刀。
至於今屆G1大都會錦標，熱門之一為老將史卓棟策騎的「再度遇見」，此駒出道14戰取下6冠5亞，入Q率79%極高，上次跑第2名雖然落後頗遠，但現時1600米已略嫌路短，睇番「再度遇見」近4次出爭1800米或以上的好望角打吡、日報錦標2000、德班七月讓賽、香港賽馬會冠軍盃此4場一級賽俱全入Q，演出準繩，級數也顯然易見，今次出爭2000米，相信比上次跑一哩威力預計更強，可期為史卓棟退休前再摘下一級賽獎盃。
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