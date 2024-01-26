【論戰天下】再度遇見展現馬王級實力

2024年首次越洋轉播賽是南非大都會錦標賽馬日，香港馬迷熟悉的老將史卓棟去年暫緩退休計劃，目的正是今日夥拍「再度遇見」衝擊大都會錦標，難得強敵陣前退役，這場冠軍應十拿九穩。

勇獅防禦實力高強

S1-1：兩歲馬表列賽，「勇獅防禦」上年尾熱身後增程出戰凱尼沃斯1000米，連番出錯兼稚嫩仍以佳勢輕取「羅馬專員」，觀乎後駒再出補中之餘，亦擊敗今場多匹對手，更顯「勇獅防禦」實力高強，續配霍勵賢可先拔頭籌。

俊太子對手經驗淺

S1-2：「俊太子」避開頭場幾匹主要對手，初出負於「甜心達令」，再出即輕鬆一放到底贏「大師對談」。身形健碩雄馬，無論血統父系Querari抑或本身跑法顯示，增程1200米更覺合適，同場對手經驗極淺，有力再下一城。

惹妒忌增程更啱追

S1-3：傳統上，此場三級賽政治家錦標為南非打吡預賽，「惹妒忌」剛於好望角堅尼取得殿軍，當時外檔起步出閘被撞留到包尾，直路選擇內欄不利跑線追近，睇血統今次增程只會更利其追趕，只要際遇比上仗好一點，勝望甚高。

卡希最強重返勝途

S1-4：今組形勢相對混亂，揀有近績的路程專家。過去5戰相若路程而4度勝出的「卡希最強」可睇高一線。5歲馬至今13戰只得3次不入前3名，早前曾嘗試跑更長路程，但效果不及短途，今場排檔理想，回師勝途1400米值得睇好。

冬雲彩上仗餘勢佳

S1-5：雌馬表列賽，單是Drakenstein Stud已出4駒。3歲馬「冬雲彩」出賽8次4冠1亞，去年初曾在同程擊敗今場有份跑的同主馬「冬季」。兩周前在二級賽王權錦標後上第5，過終點餘勢不弱，今場排檔較佳可提升名次。

伊希溫古回復本色

S1-6：兩匹主角於兩周前一場公開賽已交手，結果平磅下「雷電」可算是輕取「伊希溫古」，但不要忘記後駒是自去年7月揚威水星短途錦標後休息半年復出首戰，狀態肯定未足，上屆季軍捲土重來，相信可交回其短途王本色。

沙灘炸彈無花無假

S1-7：長江後浪推前浪，連贏兩項一級賽的「沙灘炸彈」將成為今仗主角，除初出1000米路短落第外，其餘5戰跑獲4冠1亞，剛戰初跑1800米沙圈錦標更後上力擒年度馬后「卡拉公主」，表現無花無假，由去年出道體重持續上升，愈來愈成長，3歲馬仍獲讓磅十分着數，回師一哩無礙進取。

巴瓦美人有餘未盡

S1-8：全日最高獎金賽事，750萬南非蘭特買位賽，14位每個價值40萬蘭特，剩下兩席位則以60萬蘭特售出。參賽馬需售於2021好望角精選周歲馬拍賣會。出賽5次3冠1亞的「巴瓦美人」暑期轉播時已爆冷勝出一級賽韋達泰威利錦標，上仗轉3歲復出後追輕勝，賽後發現口部割傷，25萬蘭特周歲馬價廉物美，可助馬主贏埋今仗取得豐厚回報。

多錢4歲大爆發

S1-9：一代南非名將史卓棟原計劃去年退休，最後因為要夥拍「再度遇見」出爭大都會錦標而暫緩，演出極準馬王級佳駟，難得最強敵手Charles Dickens在上周突然宣布退役配種，各方欲造就棟叔能完美謝幕？正常發揮水準這場頭馬應可手到拿來。

與「再度遇見」同主但唔同倉口的「多錢」由史奈斯主帥利敬國出戰，今季轉4歲大爆發已連贏4場，剛於二級賽總理錦標內欄穿上險勝，進步中可爭。廐侶「帕卡亞」演出穩定，上仗愈衝愈勁，若非終點前受阻可能第2，計表現與「多錢」相差無幾，可一併兼顧。「澳洲皇室」去年勝出淘金錦標，本身實力不俗，上場King's Plate後上得季，末段締速出色，似乎今次再加程亦無不可。

三倍時光長途啱數

S1-10：今場有8匹參賽馬在兩周前主席盃碰頭，以「三倍時光」這匹灰馬跑第2名次最佳，以長途馬來說4歲馬出賽經驗尚淺，去年在好望角打吡跑第7，閹後逐步增程發展，上場2500米已交出好成績，今多跑300米重配利敬國而跑法相對主動，可食尾胡。

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