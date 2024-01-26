【世界觀】史納比杜鵬志主人家打骰

作為馬場冠名贊助嘅主辦單位，Hollywoodbets響今屆大都會錦標賽馬日大軍壓境，由呢個集團擁有嘅Hollywood Syndicate，響上星期六（20日）的賽事，更贏得此集團成軍以嚟第500W。Hollywood Syndicate由香港人熟悉嘅杜鵬志做經理人，響呢位前南非冠軍騎師打骰下，唔單止頭馬一匹接一匹，更連番揚威頂級大賽，前年更響杜鵬志帶領下登上當地最佳馬主寶座，係現時南非最強嘅賽馬勢力。

今次全日派出11路大軍，當然唔想空手而回，其中響重頭戲之一嘅馬略卡錦標，更擺出3箭頭，安排名下嘅「快樂機會」、「潘比利」同埋「史納比」參戰，其中出自Dynasty嘅「史納比」最唔嘢小，唔單止響22年嘅12月，捧走開普雌馬堅尼，替Hollywood Syndicate贏得出道以來首項G1冠軍，接戰再響另一項一級賽沙圈錦標再下一城。可惜上年角逐大都會錦標大敗後便因傷未再上陣，今仗係佢缺陣364日後嘅首場賽事，如果跑番當弗時水準，絕對有力問鼎S1-7的馬略卡錦標。

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