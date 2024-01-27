【馬場第一攝】靜咗3期賽事 告仔再顯顏色

告東尼馬房自月中勝出了「快路」之後，已有3期賽事未有進帳，回氣咗一輪，明日之戰又有躍躍欲試之感，東廐派出9駒上陣，有第2場「美麗多盈」，第3場「三代同心」，第4場「加州代表」，第5場「時時稱心」，第7場「樂滿貫」與「顏色大皇」，第8場「狀元及第」，第9場「美麗宇宙」及第10場「開心寶貝」，今晨動態所見，各駒分批往內圈踱步加課，按程序井井有條，好讓練者逐一慢慢檢視，鏡頭頗為吸引。

要揀選態況勇銳馬匹，第5場四班1600米的「時時稱心」值得看高一線，季內跑7次有1亞2季2殿，另兩鋪第5名，雖然未能出頭，但表現總算穩定，勤跑之下馬兒收身更加結實，火氣冒升，予人觀感良好，呢匹懶性馬要借助鞍上人騎功搭夠，潘頓再一次執韁必有所求，可望為馬主打開勝門。

第7場三班1200米，有「樂滿貫」與「顏色大皇」雙箭頭出擊，近績當以「顏色大皇」秤高些少，何況4歲馬年輕力壯，狀態進入上升軌道，機會自是更勝一籌，馬匹今季3仗都無乜運，抽大外檔起步，擅於均速前領跑法已輸了形勢，卻仍可拚入1亞1殿，鬥心極度強橫，今勻排番6檔有利位置，希威森必定把握機會。

早餐料:

第5場:5「時時稱心」

第7場:5「顏色大皇」

第10場:3「開心寶貝」

阿藍