【分分制勝】尾場尋「寶」 最佳扒冷對象！

近季告東尼接手訓練其他倉口的馬匹，數量不多，但「超級綠洲」、「美麗同享」及「烽煙載喜」總算取得突破，「美麗同享」更成為分級賽常客，最近亦於一級賽董事盃拚入第3。去年尾來投東廐的「開心寶貝」，今期作復出首戰，或有機會一鳴驚人。

第10場三班1400米，「開心寶貝」上季由黎昭昇訓練時，在港第2回合已攻陷田草1400米，締速1分21秒6，以上季水準計算，足可媲美當時仍在三班的「自勝者強」及「永遠美麗」，實屬班內的頂尖分子。自此幕後鋪排挑戰大賽，改向一哩進軍，雖曾兩度入圍，但對頭馬毫無威脅，似乎本身最佳性能仍是1400米。

經過上仗國際騎師錦標賽塞車慘敗，「開心寶貝」隨即安排過檔東廐。轉換環境之下，果然帶來新刺激，埋門在從化試1200米草閘，鞍上人班德禮專程親操，此駒末段撲上來蠻勁十足，贏來從容不迫，蹄下敗將包括今期角逐G1的「好眼光」，重現上季贏馬時的勢頭，極惹好感。今仗返回勝途田草1400米，大部分對手都存在缺點，「開心寶貝」留後衝得順，可望後發先至，乃全日最佳扒冷對象。

■明治朗