【張基焦點】符號3檔有權出冷

本地薑潘明輝近期不乏佳作，騎冷門時有驚喜，今次再度接手徐雨石馬房的「符號」，落到五班應該一定優勢，出戰一哩不能忽視。另外，「包裝必勝」今次找來賈傑美助陣，幕後擺明心存大欲。「小神仙」演出逐漸進步中，今次抖夠換田泰安出擊，未許輕視。「富喜來」今回遇上弱旅，可以看高一線。

第2場五班1600米，「符號」無疑健康曾有問題，但落到五班不可同日而語，本身跑田草較谷草為佳，今季第2仗跑四班同程抽外檔由潘明輝執韁，只輸兩個多馬位得第6名，三甲馬分別是「唯美主義」、「佳福駒」及「精算特殊」，屬高水準賽事，之後卻跑谷草、泥地，敗績不能作準，剛戰落到五班卻抽外檔，今次再跑田草一哩檔位轉至3檔，況且體重上升10磅屬好現象，有權出冷。

第8場一級賽1200米，百週年紀念短途盃，「包裝必勝」跑平磅賽表現上很吃虧，但本身跑1200米能力甚強，季內曾經跑此程孭135磅僅敗於「驕陽明駒」，水準不差，馬主刻意搵賈傑美執韁，而「金鑽貴人」及「福逸」近期演出未算極強，「包裝必勝」有偷襲之力。

第1場四班2000米，「小神仙」屬進步中的中長途馬，上仗同程抽外檔，蝕位下亦追得勁，今次抖一個月再臨，兼重新再做工夫，試閘走勢理想，改抽1檔形勢截然不同，可以反先同場對手。

第5場四班1600米，仁愛堂盃，「富喜來」即使仍未打開勝門，但演出則漸漸見好，早前兩次跑此程均不敵強勁對手，剛戰則劣檔，臨場賠率冷，轉彎兜出外疊亦輸不遠，復課後狀態穩定，今次6檔兼對手比前弱，開齋黃金機會。