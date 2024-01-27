【練馬師王】編號1連開3期 今期繼續……？

近3期「練馬師王」，俱由編號1的倉主勝出，早前方嘉柏與蔡約翰掛頭牌下封王，剛周三晚輪到黎昭昇以編號1身份出戰，結果他取得2冠1亞1季，累積34分熱食得手。來到今期沙田日賽，姚本輝被選為編號1，今次出馬當然強勁，且看有利數據能否延續下去。

另一方面，昔日班霸倉口告東尼，今季表現大為褪色，暫時只獲16場頭馬，排名被擯出前10之外，居第11位而已，季內亦只曾1次勝出「練馬師王」。其實，該次封王亦非常特別，東廐當日未嘗贏馬，只獲3亞4季，仍能力壓起孖的蔡約翰、希斯及伍鵬志，以量制勝。今期日賽，告東尼共派出9駒列陣，數量算多，雖然並無星級賽駒坐鎮，但大部分都有搶分能力，不排除連場入圍的可能性，值得關注。

率先登場為第2場「美麗多盈」，至今跑過19仗都未能建功，但近期表現開始有改善，上場更於田草1400米奪亞，取得在港最佳名次，今仗加程跑一哩更合其後追跑法，若鍾易禮能夠克服外檔阻力，隨時可以打開勝門，因此投注告東尼的「練馬師王」時，適宜在第2場前「入場」落注。

第5場「時時稱心」上賽大熱倒灶，鞍上人潘頓末段刻意封阻布文坐騎「幸運雄威」的跑線，損人不利己的騎法，備受詬病，但今次潘頓繼續親自操刀，誓要挽回聲望，盃賽當前，更具好戰意。

第7場東廐雙龍出海，「樂滿貫」與「顏色大皇」跑田草1200米有根據，各具出冷條件，當中希威森坐騎「顏色大皇」上次跑獲殿軍，三甲馬「氣勢」、「嘉應高昇」及「綠族無限」均是目前最銳利的質新分子，今仗強手盡去，「顏色大皇」大有機會擔正做主角。

「練馬師王」開售賠率

1.姚本輝 4.5倍

2.文家良 8.0倍

3.沈集成 15倍

4.呂健威 6.0倍

5.伍鵬志 9.0倍

6.葉楚航 13倍

7.容天鵬 13倍

8.賀 賢 9.0倍

9.羅富全 20倍

10.蔡約翰 10倍

11.方嘉柏 40倍

12.大衛希斯 30倍

13.告東尼 16倍

14.韋 達 45倍

15.蘇偉賢 35倍

21.其他練馬師(鄭俊偉/廖康銘/黎昭昇/巫偉傑/丁冠豪/徐雨石) 35倍