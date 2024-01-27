【進階選項】非凡達戰術多變

剛周三全泥夜賽見到不少馬匹在發揮上錯有錯着，變相原來用了一種與慣常不同的跑法亦可交出成績，其實跑法靈活更充分展現馬匹潛能，上年度全球一哥、兩屆日本馬王「春秋分」，放頭、跟前、居中、後追全部都可以勝出，打機上這是4個三角萬能型。

香港馬王「金鎗六十」亦擁3個三角，除未試過放頭跑外，其餘3種戰略均無堅不摧。以上純粹是小例子，當然馬匹本身要有雄厚實力才做到能放能追。第6場「非凡達」將來成就可以去到幾遠未知，但陣中就展示過放追皆宜的特質。季初登場首仗七八成馬後上殺退「鈦易搵」、「球星」及今次同場的「電訊龍駒」。

上次「非凡達」初戴眼罩繼續跑3歲馬的條件賽，潘頓欲大蝦細，起步三百多米已上前領放，134磅1400米一口氣放到唔容易，最後負於「定數」而雙雙拋開季軍馬。今次換鍾易禮減幾磅且縮回1200米，賽前試泥閘有眼罩同樣放頭，估計今場「天足貓」和外檔的「萬事快」或上前領放，「非凡達」早已證明識追馬，若然能夠守到三、四位便十分好跑，應可再勝一場升班。

尾場多駒在總場次306後再度碰頭，「堅又威」上場抖近兩個月復出，臨場2.1倍認真誇張，雖然10檔起步快閘且早段受惠偏慢步速，但直路未能交出預期衝刺，可能如騎者賽後解畫所說，與上場相隔時間太耐。今次潘頓未放手而賽前亦無大閘，如今看正好當一課熱身開氣，排檔改善早段有遮擋相信可交回應有水準。同場「帥帥今朝」暫時兩戰未有表現，查澳洲服役時亦是頭兩場未能上名，第3戰綁脷跑即贏，今次有相若舉動，換巴度鬥後勁冷腳可留意。