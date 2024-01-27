【三重彩地帶】呢份賽績先夠「霸」氣

第1場四班2000米，「奇妙年華」以往中段踩油最煞食，前次贏馬入正直路才追，另外之前3W，贏完再出例冇影，上場卻喼到跑第2，兩大突破說明6歲仍在進步，布文長途留放亦令人更有信心，複膽靠得住。

「翔龍再現」向來慢熱季中打後才漸入佳境，上場入位正是回勇信號。「得勝多」季內唯一上名乃鍾易禮跑同程，人馬默契值得信賴。「小神仙」上次初跑同程沿途外疊蝕位都近，轉排1檔可提高競爭力。「逐步贏」剛周三泥地飲恨，乘勇匆出，伍廐馬有用不完的體力。

第7場三班1200米，「華麗再勝」先後跟「風雲武士」及「精算暴雪」串Q，賽績高水，但「超霸勝」何嘗不是？季初同程僅負半乘跑第3，頭兩名「包裝必勝」及「威力奔騰」今日列陣一級賽，賽績強度更勝一籌，今次還要落班用番贏馬拍檔布文，一切都是衝着頭馬而來。

元旦日田A利追，「光年八十」放頭贏之餘且姿態輕鬆，升班不落下風。「顏色大皇」上場殿軍也是出自強組，由14檔內移至6檔，可望提升名次。「陽光寶貝」田谷兩閘後上及跟前試勻，暗牌馬可及鋒而試。「川河冠駒」縮程博賺多少級數。■海東