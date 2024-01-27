【J臣研究所】華麗再勝四平八穩

現身處新西蘭周歲拍賣會，還記得上年撞上百年一遇大雨，因水浸被迫途中落車，及後涉水達半個人身高行返酒店，狼狽情景歷歷在目，還望今年買同賣都一切順利。

睇番賽事，第8場有扶手棍，也變相第4口孖T十分抵玩，頭關第7場「華麗再勝」上場同「精算暴雪」鬥足一條直路，論姿態時間都遠超三班水平，磅輕檔靚潘頓唔放手，W唔抵買但揸膽極穩陣。「光年八十」上場跑四班飛到馬到，但觀感上三班未必夠跑，拖腳。「川河冠駒」場場都追近，今次把心一橫縮落1200米，如果臨場步速夠快，隨時爆冷。「東方飛影」兩三季都係同一策略，明知1400米唔夠長力就密跑減分，突然縮程返首本1200米博到賠率，雖然今季兩次都失手，但減分甚多下，難保唔係今場現真身。

第8場「金鑽貴人」執靚檔，基本上平磅冇乜阻力，不過配腳要考心思。「幸運有您」今季轉投羅富全馬房後大躍進，上場國際賽冇人睇好下，如果早一兩步望空，「金鑽貴人」有冇贏得咁易都好難講，而事實上佢上場平磅實牙實齒跑贏今場近半數馬，從博彩角度，佢仲抵買過「金鑽貴人」。

「福逸」轉黎廐後戰鬥力不減，但都難跑番全盛時水準，攞三甲一席則問題唔大。「神虎龍駒」係今場最睇唔透嘅馬，上場1400米三級賽拋甩贏「美麗同享」，後駒今季跑國際賽香港一哩錦標得第5名，計正「神虎龍駒」今次縮程落1200米，級數遠超今場大部分對手，萬勿錯過。