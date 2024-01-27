【耀眼精選】夢照發長途氣袋

行船跑馬三分險，啱啱泥地夜賽滿以為可以平平淡淡順利收工，點知跑到尾場最後一個彎，華將一哥何澤堯策騎嘅「浪漫風采」，踩到潘明輝「太陽之子」後蹄，鞍上人即時被拋落馬。從鏡頭所見過程相當驚險，何澤堯頭部直插落地，睇側鏡更加恐怖，響短短秒幾兩秒內，騎師以倒豎葱姿態落地後響跑道打咗幾個觔斗。今個馬季何澤堯都幾黑仔，未開季響日本上陣就遇上墮馬意外，唔單止提早結束客串期，仲搞到季初抖咗一輪先復出。呢兩次墮馬意外過程好相似，都係響臨出彎前畀內側嘅賽駒移出爭位導致人仰馬翻，真係無妄之災。希望呢位好手盡快恢復健康，嚟緊嘅日子唔再遇到呢類本來可以避免嘅意外。

今期賽事上演速度系列頭關百週年紀念短途盃，現役最強短途馬基本全部列陣，不過整體戲碼，唔及上個星期日嘅三冠頭關董事盃賽馬日，較少兩雄相遇或一枝獨秀等睇表演嘅場合，觀賞價值冇咁高，不過從博彩角度，反而係最理想嘅出擊時機。

第1場出自Fascinating Rock嘅「夢照發」，係正宗長途氣袋，月初首次上陣跑田草1800米，輸早在預計之內，熱身後加程跑更合腳法嘅田草2000米，隨時爆個石破天驚。