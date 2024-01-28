【分秒在握】阻少啲佢就贏得

剛戰泥地賽，鄭俊偉憑「無心睡眠」爆23倍冷門食出尾胡，今次練者乘勢再來，全日派馬共5匹，其中列陣第5場的「富喜來」已反覆試準，兼且上季至今9戰未交代，鬥志如虹加上馬匹又有實力，當然必拚。

上季在新馬賽1000米一出即入Q的「富喜來」，能夠交出22秒8末段時間，本來以為早早就會有頭馬見面，殊不知搏來搏去均只近而未勝，的確係令人頗為失望。其實踏入今季，此駒初出跑過1200米後，已集中火力在田草1600米出擊，好可惜要不是對手太強，就是形勢不就，今次做足工夫換上梁家俊，成功打開勝門亦不奇。

其實「富喜來」對上3仗出爭田草1600米均有走勢交出，11月尾時留得太後被「英駿飛駒」及「幸運雄威」走甩追回第3；到12月尾時，又因為出閘緩慢要追回失地，以致早段耗力不少，加上直路遲遲方能望空，因此輸半個馬位追回第4，其實又係走勢不俗。

到了上仗，「富喜來」換上艾道拿一試，排11檔出閘笨拙，繼而與對手大力觸碰，之後發力時被對手大力碰撞頂出四疊，繼而望空冇遮擋，如此劣勢只好提早發力，因此末段力弱下輸3馬位，表現其實不算差。今次全場參賽馬，無一匹能夠在對上一仗上名，名副其實係低水準賽事，正因如此，近仗表現不差的「富喜來」，可以話係遇上爭勝的黃金機會，只要陣上意外稍減，憑此駒實力坐正又有何奇？

■長風

第5場 12富喜來 2勤德威力

5時時稱心 9豪堡