【戰況R8】短途王金鑽貴人慘敗 梁家俊做替工捧G1！

文家良馬匹上年3冠短途王「金鑽貴人」，早前12月先捧走香港短途錦標，今日第8場再次進軍3冠速度系列賽頭關百週年紀念短途盃1200米，成為1.3倍擂台躉，以為可以輕鬆過一關，點知冠軍騎師潘頓騎住佢出閘唔快，沿途比以往留得後，中段更2度勒避，入直路在內欄被馬群重重圍困，敗將已呈了，結果只能追得一席第6，「金鑽貴人」今次衞冕失敗，連續10場上名後亦斷纜，第16捷亦要再等了。

長勝軍「金鑽貴人」失利，反而久久未捧G1的前華將一哥梁家俊，今日藉何澤堯落樓受傷，得以執二攤接手沈集成馬房的「維港智能」，此匹38倍冷門，一路在前面慢步速放頭，入直路愈走愈韌，最終梁家俊唔單止為「維港智能」取得首項一級賽，本身亦是自2017年「美麗傳承」捧香港一哩錦標後，事隔6年多後再贏G1，佢真係好有運喇。是場跑第2、3名，係香港短途錦標亞軍「幸運有您」及前短途王「福逸」。

賽後梁家俊話好開心，多謝馬主、練馬師嘅支持，佢話隻馬抽外檔，但都好快搶到出嚟放，隻馬都一路走得輕鬆，去到最後500佢都覺得隻馬仲有好多喺手，拉士交出好強衝刺，佢覺得自己好幸運攞到呢匹坐騎。

第8場賽果：6-5-2-13

二重彩賽果：6-5(最後賠率379)