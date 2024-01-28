【賽後報告】文家良：我估唔到今場貴人前速咁慢

是日賽後報告撮要：

第1場：賽後，田泰安報告，「小神仙」陣上在領放馬之後走勢良佳，在直路上對催策毫無反應，表現令人失望。賽後被發現發出異常呼吸聲。賽後立即接受獸醫檢查，內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多血。

第5場：「今朝更好」拒絕前往起步點，因而被小組著令退出。小組告訴練馬師廖康銘，「今朝更好」必須試閘及格，並且經巡行測試及格後，才可再次出賽。小組在宣佈覆磅完畢前考慮了由騎師周俊樂及練馬師沈集成提出「滿月」未獲公平出閘的申請。小組考慮了證供後，認為「滿月」於開閘時以後足豎立，因而失地。小組認為「滿月」並未獲不公平出閘，遂宣佈覆磅完畢及確定評判員宣佈的名次。「縱橫十六」出閘緩慢，陣上拒絕積極參與競逐。賽後，潘明輝表示，他對坐騎的動作感到不安，因此當坐騎於直路上處於不具競爭力的位置時，他未有繼續力策坐騎。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第6場：「星運皇爵」在閘後巡行時拋下田泰安，人馬無恙。

第8場：被查詢時，潘頓表示，他賽前打算讓坐騎居於前列競跑，儘管坐騎出閘不俗，但在他催策下未能展現前速。他說，由於賽事早段步速較標準時間慢，坐騎在接近1000米處時開始搶口，因而於接近900米處時勒避「包裝必勝」，向外移出及與「福逸」互相觸碰。他又說，他打算繼續跟隨「包裝必勝」，但由於中段步速仍然較標準時間慢，坐騎居於「包裝必勝」後蹄內側，儘管他屬意讓坐騎嘗試向外移出跟隨「福逸」，但因坐騎在「包裝必勝」內側推進而未能做到這點。

他進一步表示，他因而須在直路上讓坐騎從內疊推進，坐騎於接近300米處時頗為難以望空，其後他能夠全力催策坐騎，直至趨近50米處時須將坐騎移至「小霸王」內側以繼續望空。練馬師文家良確認賽前部署是讓「金鑽貴人」居於較為靠前的位置，而他未能就「金鑽貴人」於早段未能展現更快前速提供解釋。他又說，「金鑽貴人」在是賽前的表現令馬房上下感到滿意，尤其是此駒於1月9日的試閘表現良佳。

第10場：被查詢有關他在直路上的騎法，以及沒有推進至「紫荊綻放」與「瑰麗人生」之間空位的原因時，梁家俊表示，坐騎跟隨「一定美麗」，其後他於趨近400米處時將坐騎推進至該駒外側。他說，接近400米處時，「紫荊綻放」與「瑰麗人生」雙雙略為斜跑，他覺得該兩駒之間的空位將會消失，遂選擇將坐騎移至「瑰麗人生」外側以跟隨大熱門「堅又威」上前。

他又說，坐騎於接近300米處時佔取「堅又威」之後的位置，其後自200米處起至終點在「堅又威」與略為向內斜跑的「開心寶貝」之間受困而未能推進。小組考慮了梁家俊的解釋，而梁家俊同意小組的看法，即由於「紫荊綻放」與「瑰麗人生」之間的空位一直打開，如他堅持佔取此空位將可望空，因此他過早移至「瑰麗人生」外側屬判斷錯誤。儘管小組同意「紫荊綻放」與「瑰麗人生」於接近四百米處時雙雙略為斜跑，選擇不對梁家俊採取任何行動，但仍告誡他應以較今次為佳的判斷力策騎坐騎。「糖不甩」躍出時嚴重俯首前跪，導致騎師楊明綸被拋下。「紫荊綻放」流鼻血。

一般事項：

1月13日沙田賽事–第5場（337）

「堅闖」–根據專家意見確認此駒於賽後心律不正常。