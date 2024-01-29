簡報會被指欠誠意 澳門馬主隨時行動升級

澳門賽馬會上周五舉行「馬匹安排簡報會」，向現役馬主陳述結業後，馬匹退役及外運安排，然而過於敷衍的陳述，並建議馬主如有訴求，在提供之會員意見表自行書寫，集合後再交董事局審議盡快覆實，避談任何賠償方案，一招拖字訣難免令現場民怨沸騰。

會方派出營運總裁杜浚斌主持今次簡報會，並有律師與民政總署代表在場，出席港澳馬主超過60名，大都表明不滿立場，就今次澳門賽馬會交還專營權事件，感到被出賣，明知去年已與政府接觸展開磋商，結業將成事實，刻意對會員隱瞞消息，更通過不同途徑向新舊會員積極游說買馬，補充馬口得以順利過度營運。

影響最大兩批於去年運抵澳門服役新馬，合共58匹，當中更有部分至今未嘗出賽，馬主承擔馬價，加上落地至今超過半年養馬費的損失，甚至會方結業前，亦未必有機會目睹愛駒上陣。若然馬會早有通知，相信會員亦會放棄相關投資，而歷來澳門賽馬會與馬主之間，建基於互相信任的合作信譽，經過今次事件可謂蕩然無存。

最終一班現場馬主，在會員意見表上簽名聯署交與杜浚斌，要求與董事局代表正面對話，定下7日回覆期限，在2024年2月2日要求落實接見日子及時間，就馬匹賠償方案再作商議，如不作回覆，馬主代表將會行動升級。