卡拉卡拍賣會首日 黎昭昇豪花890萬買5駒

新西蘭近日舉行卡拉卡周歲馬拍賣會，練馬師方面就有黎昭昇同姚本輝飛往當地揀蟀，而第一階段拍賣會(Book 1)今日舉行第1日。本身已是新西蘭籍的黎昭昇當然在家鄉大豐收，是次拍賣會大手購入5駒，合共花費187萬紐元。黎昭昇暫時購入5駒之中，當中一駒Lot 55父線出至「摘星勇驥」(Zoustar)，拍賣價高達72萬5千紐元，另一駒Lot 397「街頭口號」(Per Incanto)的子嗣，拍賣價為50萬紐元。黎昭昇接受當地訪問時表示，Lot 397出至「街頭口號」，而牠的體形強壯，應適合香港賽事。而姚本輝暫時購入2駒，其中一匹是Lot 199，同樣出至「街頭口號」(Per Incanto)。

另外本年香港國際馬匹拍賣會將於3月15日舉行，近日馬會亦四出搜羅精品，是次卡拉卡周歲馬拍賣會，香港馬會暫時投得8駒，共花費270萬紐元，其中最貴一駒以65萬紐元投得，是「皇僕」(Kingman)子嗣Lot 210，另外馬會亦用了62萬紐元投得出自「小法寶」(Savabeel)的Lot 409。