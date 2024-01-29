【蹄聲妙影】不妨做番啲嘢求心安

每逢農曆年尾零舍多意外發生，好似趕住交數咁，信則有，不信則無，有人話因為節氣改變，人嘅運程可能出現變化。尋日布文、霍宏聲同楊明綸都先後被馬拋落地，詳情睇番新聞。回說上周三沙田夜馬，賽前亦發生兩單不幸事件，未必個個知，唔關騎師事，第一單大概晏晝兩點幾發生，一名男性外判商員工喺沙田馬場跑道進行維修工作時，突然感到身體不適並昏倒，接受急救後由救護車送往「威記」搶救，惜回天乏術。

第二單意外喺俗稱「馬伕竇」嘅沙田馬會宿舍外發生，當日傍晚6點幾，一名身穿馬會制服嘅男子，踩單車駛至駿祥閣，即是樓下伯樂廟嗰座，意外被一輛私家車撞倒受傷，救援人員趕至將佢送往「威記」治理，由於病床短缺，之後即獲馬會醫生代為轉介往私家醫院，馬會對員工果然照顧周到，但據知其傷勢不輕。

到咗夜晚跑沙田夜泥，尾場何澤堯策「浪漫風采」不幸發生墮馬意外，清醒送院治理，詳情都唔多講。沙田馬場一連兩次賽事發生多宗意外，都咪話唔罕見，對於攝記嚟講，真係唔想再見到呢類危險鏡頭，但鑑於工作關係，實事求事，唔影唔得，而依家每逢喺賽事途中聽到場內馬迷嘩嘩聲，心理上都凝住有意外，鏡頭都要一眼關七，其實可效法數年前某個馬季，當時又係多意外發生，馬會曾經喺馬匹亮相圈閉門舉行拜神儀式，請咗個大師現場作法，畀騎師求個心安理得。

初步提供:

第1場6「國大合」

第7場10「常常有餘」

■東星