強韌鬥士嚴重受傷 馬主都唔樂觀

澳洲中長途佳駟「強韌鬥士」(Alligator Blood)服役以來經歷咗唔少波折，分別係馬主之一Allan Endresz遇上財政問題，令到此駒一度未能上陣，其後Allan Endresz放棄「強韌鬥士」嘅擁有權，問題得以解決，「強韌鬥士」可繼續出賽。近季「強韌鬥士」繼續交出優秀表現，去年更曾在郭立基胯下贏出2000米一級賽考菲爾德錦標。

不過今日(1月29日)澳洲方面傳出消息，就係「強韌鬥士」上周四勝出試閘後，於上周六嚴重受傷，馬主之一Jeff Simpson表示，自己唔認為「強韌鬥士」可以再次出賽，現時仍然等緊獸醫報告。而活侯夫人同自己都非常唔開心，唔想見到「強韌鬥士」受傷。而自己本來好期待「強韌鬥士」澳洲秋季嘉年華再同「樂觀派」鬥過，但愛駒不幸受傷，都無可奈何。

Jeff Simpson又指，「強韌鬥士」終會康復，若然最終退役，都會運往Living Legends頤養天年。