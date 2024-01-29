【賽馬以外】成日咁樣罰停賽，O唔OK㗎？！

即使香港賽事競爭非常激烈，陣上攞位真係電光火石之間，但無論點都好，過勇嘅行為絕對唔鼓勵，始終冇人想騎師發生墮馬意外，呢啲真係一單都嫌多。其實馬迷本身都好矛盾，有時就鬧啲騎師會唔會太錫身，明明有個窄位都唔去攞，但當出事後又會鬧騎師，好似上周三泥戰，何澤堯策騎「浪漫風采」轉彎墮馬，即使競賽小組都話咗呢單意外要押後研訊，但網上唔少人已經開始未審先判，覺得係潘明輝嘅責任，話係佢騎隻「太陽之子」移出嚟先搞到何澤堯跌落嚟。筆者反覆睇過呢條賽事片，睇落係「聖鑽神駒」開始後退，潘明輝就將「太陽之子」慢慢移出，最終發生意外，究竟有冇責任？呢啲不如交畀有更多角度睇片嘅競賽小組判斷，好過依家就快話係潘明輝責任，對佢都唔係太公平。

其實呢晚除咗何澤堯落樓事件受到關注，另一單一樣有人留意嘅就係布文策騎「歡喜福星」又被畀不小心策騎，搞到停賽兩日兼3萬蚊，而根據小組嘅判罰準則，布文今次嘅不小心策騎程度只係第一級，但由於佢策騎出賽紀錄欠佳，先至搞到罰得比較重。不過，布文第二日就向小組提出上訴，擺明唔服今次判決。點知話口未完，尋日就輪到布文策騎「團結一心」墮馬，最終被罰嗰位竟然係自己，今次仲要停3日兼罰6萬，筆者覺得呢一刻布文應該會諗，自己究竟做錯咗啲乜。

先講「歡喜福星」個單，其實睇轉第一個彎時，都見到「赤火驍龍」同埋「凱旋七福」兩隻馬喺內欄阻到飛起，但筆者睇返巡邏影片，布文當時騎「歡喜福星」係冇點郁過，一直都係保持自己位置走直線，而香港跑馬嘅情況，無理由讓個位出嚟，咁「赤火驍龍」、「凱旋七福」要勒避，係咪布文責任？況且小組都覺得布文嘅唔小心程度係第一級，即使佢哋都覺得唔係太嚴重，係咪可以用嚴厲譴責了事呢？況且布文提出上訴，似乎覺得呢宗意外唔係佢一手造成，筆者亦覺得呢啲罰唔罰，真係觀點與角度。

至於「團結一心」落樓呢單嘢，如果大家有留意個之前澳洲都有單新聞，就係講薛恩陣上落樓結果畀當地競賽小組罰停賽，原因係佢罔顧自己安全，明明冇位都夾硬撬出嚟，搞到自己有意外，筆者都有睇過呢條片，都覺得薛恩有啲亂嚟，罰佢都合理。至於布文呢次其實都係有少少唔夠位出嚟，先至令「團結一心」踩到「喜報園家」後蹄，然後仲搞到「美麗多盈」及「光明先驅」勒避，所以筆者覺得就算最終係布文跌落嚟，呢單罰佢停賽，反而唔係冇道理。

另外，仲有一單係「驕陽明駒」，今個月7號增程初跑1600米大勝嗰場，布文因為直路移出攞到阻到少少「美麗在線」，最終被罰停賽1日同埋罰55000蚊。其實跑完之後，筆者睇返片都見到布文係有少少移出嚟，但呢啲正正係大家欣賞嘅具競爭力跑法同埋積極攞位，同埋從勢頭所見，「驕陽明駒」係勁勢上前，只係影響「美麗在線」少少，筆者當時心諗應該譴責兩句就得啩，點知都係殺無赦，罰咗先算，係咪嚴咗啲？

其實筆者都講過，依家點解會少咗啲有級數嘅騎師嚟香港，就係因為嚟到成日畀人罰停賽，又要罰錢，上季大家都應得記得蘇兆輝都係經常因為啲小小嘅碰觸就畀人罰。估唔到今季就輪到布文。老實講，OK哥嘅能力，喺呢段時間大家都見到，以佢嘅磅位可以攞到依家嘅成績同埋咁多倉主信任，絕對唔簡單，但最近一而再，再而三畀人罰，究竟佢會點諗？係咪真係ok呢？

■山無陵