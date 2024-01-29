近9匹熱門全上名 正氣馬房多人Like！

上季開始來港從練的新西蘭練馬師黎昭昇，早已打好穩健根基，上季35W成績不俗，到今季黎昭昇同樣較遲發力，但攻勢頻頻已取16W不俗，近5次谷草4度贏馬共取6W，另一數據係近9匹6倍或以下馬共取5冠2亞2季，上名率百分百，好多馬迷都鍾意買黎廐熱門馬，原因係交到穩定水準，今次此倉有兩匹近績出色的「寰宇豐采」及「耀寶駒」扳大頭用潘頓，另一匹希威森坐騎「快如龍」則是新勝當銳馬，此3駒相信又可以助黎廐贏馬。

潘頓經常孖黎廐馬攻堅，已是信心保證，今次第3場「耀寶駒」前仗在麥道朗胯下開齋，到上次加磅再出仍拚得第3名，谷草1200米已認定是最佳出路，換上潘頓必希望再贏。

第7場三班1200米的「寰宇豐采」，來港後3仗名次拾級而上，剛戰放到最後100米才被後勁凌厲的季內4捷弗馬「合夥雄心」趕過屈居第2名，周三強敵已去，潘頓接手可補中。

尚有第4場上次配希威森排11檔、末段造22秒3狂追衝贏的「快如龍」，當晚表現確是勇銳無比，贏完只加6分現時只評49分，4歲當打馬大把水位回升。黎昭昇周三晚尚有「穿甲鷹」、「英雄戰歌」及「極速滿貫」出擊，看來要盡砌兼湊夠分成為「練馬師王」！